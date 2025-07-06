Genç çifti birlikteliklerini Çorum’da düzenlenen görkemli düğünle taçlandırdı. Düğün töreni, Kolezyum Altunkaya Arena Düğün Salonu’nda yoğun katılım eşliğinde gerçekleşti.

Meryem – Hacı Çitil’in kızı Ayça ile Trabzonlu aile Sema – Fatih Güner’in oğlu Alperen’i mutlu günlerinde aile fertlerinin yanısıra eş, dost, akrabalarıyla çok sayıda davetli de yalnız bırakmadı.

Düğün töreni boyunca neşe, müzik ve coşku eksik olmazken, davetliler genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Londra’dan Çorum’a uzanan bu özel birliktelik, gece boyunca unutulmaz anlara sahne oldu.

Muhabir: Haber Merkezi