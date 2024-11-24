İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çelenk sunma törenine katılan CHP’liler, törenin ardından Başöğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda çelenk sundu.
Törene; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, parti yöneticileri ve partililer katıldı.
CHP’liler, tören sonunda Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Editör: HABER MERKEZİ