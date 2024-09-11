2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeni ile kutlanan İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Çelenk sunma törenine İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, okul ve kurum müdürleri katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Çağlar’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başlayan programda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Hafta kutlaması ise daha sonra Bahçelievler İlkokulu’nda devam etti.

Editör: HABER MERKEZİ