Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, güç birliği yapılarak şehirlerde yayın sayısının azaltılmasının, mevcut ilan ve reklam ekosistemi karşısında işletmelerin mali yapısını güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, birinci aşama tamamlandıktan sonra bu yayınların artık insan kaynağına yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

Erkılınç, Gaziantep’te düzenlenen bölge toplantısında konuya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim çağrımıza uyup güç birliği yapanların, basmadan, satmadan, fikir işçisi çalıştırmadan yollarına devam edemeyecekleri konusunda kendilerini uyarıyoruz. İnsan kaynağına ve altyapıya yatırım yapsınlar. Bu süreçte 30’un üzerinde şehrimizde çok doğru karar veren yayınlarımız da oldu. Bir kez daha aklıselim davranan yayınlarımızı kutluyorum.”

Günümüzden 20-25 yıl önce resmî ilan gelirleri ile reklam gelirlerinin neredeyse başa baş olduğunu, hatta yaygın basında reklamların daha önde yer aldığını belirten Erkılınç, mecra çeşitliliğinin artmasının yanında resmî ilan odaklı yayıncılık anlayışı ve kolaycılığın dengenin bozulmasına yol açtığını, reklamların neredeyse yok denecek kadar azaldığını söyledi.

Çalışan sayısınının asgarinin üzerine çıkarılması, kıdemli-usta gazetecilerin sayısının artırılması, başta teknoloji olmak üzere altyapı ihtiyaçlarının zamanında karşılanması gerektiğini de vurgulayan BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, “Tüm bunların bir sonucu olarak baskı kalitesi ve sayfa sayısı yüksek, içeriği zengin, gündem belirleyen, nitelikli ve okunabilir gazetelere kavuşmayı hedefliyoruz.” dedi.