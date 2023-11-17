Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Başkışla Göleti’nin Uğurludağ ilçesi ve bağlı köylerinde 2 bin 870 dekar tarım arazisinin kapalı borulu şebeke ile yağmurlama ve damlama sulama sistemiyle suya kavuşturulacağını belirtti. Kaya, “Uğurludağ tarımı için büyük önem taşıyan Başkışla Göleti ve Sulama Proje ihalesi 8 Aralık tarihinde yapılacak. AK Parti iktidarında Çorum’a her alanda olduğu gibi tarım alanında da çok önemli yatırımlar yapıldı, özellikle de çiftçinin, kırsal bölgelerin gelirini artırabilmesi, refah seviyesini yükseltebilmesi için sulu tarıma büyük önem verdik. Bu projelerden biri de Uğurludağ ilçemizde bulunan Başkışla Göleti ve Sulama Projesidir.Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Uğurludağ’ımız için son derece önemli olan Başkışla Göleti ve Sulama Projesi’ni Uğurludağlı hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda yakından takip ederek, yatırım programına aldırmıştık. Şimdi de 8 Aralık tarihinde ihalesini gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.8 Aralık 2023 tarihinde ihalesi yapılacak göletin 750 iş gününde bitirileceği de belirtildi.