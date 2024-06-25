Çorum FK’nın en büyük destekçilerinden, Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Iğdır FK Başkanı ve Ak Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Çorum FK’nın Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret etti.

Alagöz, 31 Mart seçimlerinde MHP’den Sungurlu Belediye Başkanı seçilen Muhsin Dere’yi tebrik edip başarı dileklerinde bulundu. Dere’nin Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ve Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın da katıldığı ziyarette hem Çorum FK, hem de Iğdır FK’nın da konuşulduğu belirtildi.

Editör: Haber Merkezi