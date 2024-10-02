Ziyareti sırasında, yangın, afet ve her türlü acil durumda fedakarca görev yapan itfaiyecilere olan minnettarlığını dile getiren Başkan Yardımcısı Yelkuvan, tüm itfaiyecilerin İtfaiye Haftası’nı kutlamasının ardından çiçek takdim ederek görevlerinde başarılar dilerken, Hizmet-İş Sendikası tarafından tatlı ikram edildi.

"Sizlerin gayret ve fedakarlığı topluma güven veriyor"

Başkan Yardımcısı Yelkuvan, "Belediye Başkanımız Şerif Arslan Ankara'daki çeşitli görüşmelerden dolayı bizimle beraber değiller kendilerinin çok selamları var. Bizler itfaiyecilere minnettarız. Her türlü zorlu şartlarda insan hayatını koruma adına kendi hayatlarını tehlikeye atan tüm kahraman itfaiyecilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerin gayreti ve fedakarlığı, topluma güven veriyor” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ