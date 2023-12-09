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Sungurlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ertuğrul Gazi Abanuzoğlu, engelli personelleri, engelli çocuğu olan personelleri ve okullarda eğitim gören engelli öğrencileri ziyaret ederek yanlarında olduklarını belirtti.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner,” Her günümüzün 3 Aralık kadar duyarlı ve anlayışlı geçmesi dileği ile hepimizi hayata bağlayan sevgi ve yaşama sevincinin sonsuza kadar kalplerinizde bulunmasını diliyor, bütün engellilerimize yürekten sevgilerimi sunuyor, bu duygu ve düşüncelerle, Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum” dedi.