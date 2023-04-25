Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Pazar günü oynanacak Düzcespor maçı öncesi dün Çorum FK resmi sayfasından açıklamalarda bulundu. Başkan Yalçın Erzincan karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade ederken, kendilerini desteklemek için yüzlerce kilometre yol gelen taraftara da teşekkür etti. Erzincan galibiyetinin önemli olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, “Elbette ki, Erzincan gibi önemli bir deplasmandan galibiyetle dönmek mutluluk verici ancak, sanki bu maçla birlikte lig bitmiş, şampiyon olmuş havasına girmek, dahası rehavete kapılmak hedefe giden yolda en büyük handikabımız olur.

Önümüzde 4 zorlu maçımız var ve her ne kadar 3 puan farkla önde olsak da bizim için her maç büyük önem taşıyor. Özellikle sosyal medyadaki yorumlarımızda, hem takımımızı, hem camiamızı rehavete sokacak söylemlerden ısrarla kaçınmalıyız.

Maç maç düşünüp ona göre hareket ederek hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Şampiyonluk kapısının sosyal medyadaki sözlerle değil, sahada futbolcu ve teknik heyetin tribünde de taraftarın bütünleşmesiyle aralanacağını çok iyi biliyoruz.

İki güzide şehrin takımı kora kor bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Aynı coğrafyanın insanları olarak rekabetimize sadece saha içerisinde sınırlı kalması ve hak edenin şampiyon olması en büyük dileğin. Taraftarlarımızdan ricam, rakimize saygıyı kaybetmeden ahlaki ve manevi değerlerimizi zedeleyecek yorumlarda bulunmamalıdır. Biz bize yakışan şekilde davranmak durumundayız.

Bu vesileyle Düzcespor ile oynayacağımız maçta cezamız sebebiyle taraftarımızın desteğinden mahrum olsak da onlardan alacağımız manevi güç ve dualarla sahadan galibiyetle ayrılacağımıza yürekten inanıyorum” dedi. (Rıfat KARA)