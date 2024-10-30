Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Gençlerbirliği maçıyla ilgili olarak iki disiplin ihlalinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Başkan Oğuzhan Yalçın’ı “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle de Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.

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Öte yandan, Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Şanlıurfaspor, Alagöz Holding Iğdır FK, Kocaelispor, Bandırmaspor, Erzurumspor, Sakaryaspor ve Amed Sportif Faaliyetler de geçtiğimiz hafta oynadıkları maçlarla ilgili olarak çeşitli nedenlerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiler.