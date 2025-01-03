Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Tokat Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı’nı ziyaret etti.

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir ziyarette Danişment Gazi’nin Başkenti Niksar’da olmaktan onur ve gurur duyduğunu iki ilçe arsında işbirliği ve fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı ise ziyarette Danişment Gazinin torunlarını kendi evlerinde görmekten onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, Niksar Belediye Başkanı Tepebaşı’na yöresel el dokuması çanta hediye ederek misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Editör: HABER MERKEZİ