Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı Yukarı Kuyucak Köyü’nde bu yıl ilki düzenlenen “birlik ve dayanışma şenliği”, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Geleneksel hale getirilmesi planlanan etkinlikte, vatandaşlar kaynaşma ve dayanışma imkânı buldu.

Programa Ortaköy Kaymakamı Burak Şapaloğlu, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçe protokolü, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Belediye Başkanı Taner İsbir, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Bu şenlikte bir olacağız, diri olacağız, hep beraber olacağız. Bu ülke, bu topraklar hepimizin. Bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor” dedi.

Başkan İsbir konuşmasının devamında, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Yukarı Kuyucak Köyü Muhtarına, Dernek Başkanı’na ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi