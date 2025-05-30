Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ilçesinin projeleri ile ilgili bazı bakanlarla görüştü.

Başkan İsbir, Çorum Valisi Ali Çalgan, Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve AK Parti İl Başkanı Yakup Alar’ın da yer aldığı bir heyetle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti.

AK Partili Belediye Başkanları’nın da yer aldığı ziyarette Bakan Kurum ve Bak’a ilçelerine verdikleri destekler için teşekkür ederek başarılarının devamını dileyen İsbir, bazı projeler için de destek almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR