İlimiz Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyünde açılan dikiş-nakış kursuna katılan kursiyerler, kurs öğretmeni Bahtınur Mol ile birlikte Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, kurs süresince kendilerine sağlanan imkânlar ve verilen destekler dolayısıyla Belediye Başkanı Taner İsbir’e teşekkür eden kursiyerler, belediyenin desteğiyle hem mesleki becerilerini geliştirdiklerini hem de sosyal anlamda daha aktif bir süreç yaşadıklarını ifade ettiler. Kursiyerler, özellikle kurs malzemeleri, ulaşım ve kurs ortamının sağlanması gibi konularda gösterilen ilginin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Kurs öğretmeni Bahtınur Mol da yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin kadınlara yönelik mesleki eğitim projelerine verdiği desteklerin büyük önem taşıdığını belirterek, Başkan İsbir’in bu anlamdaki katkılarının örnek teşkil ettiğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İsbir ise kadınların üretime katılımını desteklemekten ve onların meslek edinmelerine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Belediye olarak her zaman bu tür sosyal ve mesleki eğitim faaliyetlerinin destekçisi olacaklarını kaydeden Başkan İsbir, kursiyerlere başarılarının devamını diledi.

Ziyaret, kursiyerlerin İsbir’e el emeği ürünlerinden bazılarını hediye etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Editör: Haber Merkezi