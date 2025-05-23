Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür etti.

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın girişimi ile ilçe esnafının kullanımı için Çorum Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi tarafından 20 milyon TL’lik bir para ayrıldığını duyurdu.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı’nın bu hususta özel çaba gösterdiğini ve esnaf adına teşekkür ettiğini belirten İsbir; “Bu müjdemiz Ortaköy Esnaf Odası Başkanımıza iletilmiştir. Ortaköy’e hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sevdalarının Ortaköy olduğunu söyleyen İsbir sözlerini “Her şey Ortaköy için. Yaparsa AK Parti yapar” diyerek bitirdi.

Editör: Haber Merkezi