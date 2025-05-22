Tarihi Kentler Birliği’nin Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen Meclis Toplantısına katılan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. 457 üyesi bulunan Birliğin toplantısında söz alan Başkan İsbir, Ortaköy ilçesinin barındırdığı tarihi ve kültürel mirasa dikkat çekti.

İsbir, Ortaköy sınırları içerisinde yer alan ve Hitit medeniyetine dini, ticari, idari ve askeri başkentlik yapmış olan Şapinuva Ören Yeri’nin önemini vurgulayarak, “Tarihi Kentler Birliği’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği üç dönemlik toplantılarda Hititlerle ilgili herhangi bir programa yer verilmemesi büyük bir eksikliktir” ifadelerini kullandı.

“KADEŞ BARIŞ ANTLAŞMASI'NIN TOPRAKLARI ÇORUM'DUR”

Başkan İsbir konuşmasında, Hititlerin dünya tarihine barış antlaşması yapan ilk medeniyet olarak geçtiğini hatırlatarak şu öneride bulundu:

“Dünyanın barışa en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nün, Kadeş Barış Antlaşması’nın doğduğu topraklar olan Çorum’da, Tarihi Kentler Birliği öncülüğünde kutlanmasını arzu ediyoruz. Bu, Türkiye’nin dünya barışına verdiği önemin de altını çizecek anlamlı bir adım olacaktır.”

Ayrıca, Hititlerin başkenti Hattuşa ve Şapinuva'nın belediye başkanlarının Tarihi Kentler Birliği’nin ihtisas komisyonlarında yer almamasını da eleştiren Başkan İsbir, bu konuda daha kapsayıcı bir yaklaşım beklediklerini dile getirdi.

Editör: Haber Merkezi