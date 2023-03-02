Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, 5. Bölge Müdürü olarak görev yaparken DSİ Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Murat Alp’e ziyarette bulunarak hayırlı olsun dileklerini iletti. İlçeye verdiği desteklerden dolayı Genel Müdür Yardımcısı Alp’e teşekkür eden İsbir, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

DSİ 23.Bölge Müdürü iken DSİ 5. Bölge Müdürlüğü görevine atanan Yaroğlu’nu da ziyaret eden Taner İsbir, hayırlı olsun dileklerini ileterek DSİ tarafından ilçede yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, “DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Alp ve DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu’na yeni görevlerinde başarılar diliyor, yapacakları çalışmaların bölgemize ve yöremize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

