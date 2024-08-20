Fadime-Muzaffer Mazman çiftinin kızları Ela ile Gül-Taner İsbir çiftinin oğlu Tamer’in düğün töreni haftasonu büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe teşkilatları, oda başkanları, sivil toplum teşkilatı başkanları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı düğünde genç çiftin nikâhını damadın babası Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir kıyarken, nikah şahitliklerini ise protokol üyeleri yaptı.

Öğlen saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar süren düğünde Taner İsbir, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm eş, dost, akraba ve davetlilere teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ