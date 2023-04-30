Rüya gibi bir sezon geçiren Çorum FK’nın başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri olan Başkan Oğuzhan Yalçın, Erzincan’da olduğu gibi, maçtan sonra da futbolcular tarafından omuzlara alındı ve havaya atıldı.

Maç içerisinde oldukça heyecanlı görünen ve golden sonra da sevinç gözyaşı döken Başkan Oğuzhan Yalçın, Düzce’den gelen 30 kadar taraftarı da ihmal etmedi. Futbolculuğunda Düzcespor forması da giyen Yalçın, taraftarları tesislere davet etti ve yemek ikramından sonra yolcu etti.

Düzcesporlu taraftarlar da maçtan sonra Çorum FK’yı tribüne çağırıp alkışladı.

(Hüseyin AŞKIN)