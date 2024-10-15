Bir dizi ziyaretler için Çorum'a gelen Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın önceki gün Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu, Çorum Belediyesi Spor Kulübü ve Aile Sosyal Hizmetler Spor Kulübü'nde eğitim gören Çorumlu özel milli sporcuları da ziyaret etti. Aydın'a Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Can Fırat Şahin, Çorum Belediyesi Spor Hizmetler Müdürü Nadir Solak, kulüp temsilcileri, milli sporcuların aileleri ve teknik kurul üyeleri eşlik etti.

Ziyaret kapsamında özel sporcuların 12 yılda elde ettikleri başarıyı özetle anlatan Başkan Aydın, özel sporcuların başarısında aile faktörünün çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu, Çorum Belediyesi Spor Kulübü ve Aile Sosyal Hizmetler Spor Kulübü'nün lokomotif görevi gördüğünü de belirten Aydın, diğer kulüplerin de zamanla büyük işlere imza atacağının altını çizdi.

Aydın ziyaretin son bölümünde özel milli sporculara hediye takdiminde bulundu.

Editör: RIFAT KARA