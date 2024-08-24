Velipaşa Hanı’nda düzenlenen ve Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan’ın katıldığı program sonunda konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başarılı öğrencilerin yetiştirilebilmesi adına tüm imkanları seferber edeceklerini belirterek, “Türkiye’de örnek olacak bir projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

YER TESLİMİ YAKIN ZAMANDA YAPILACAK

Lise öğrencilerine yönelik hayata geçirilecek olan Yatılı Gençlik Merkezi’nin detaylarını aktaran Aşgın, “Aralarında sanat, sinema gibi birçok farklı alanda yatkınlıkları olan çocukların desteklenmesi adına bir yer oluşturacağız. Yer teslimi yakın zaman içerisinde yapılacak. Yatılı Gençlik Merkezi Türkiye’de örneği olmayan bir merkez olacak. 100 öğrenci kapasiteli bir okul açacağız. Çorum Belediyemiz bünyesinde birçok gençlik merkezimiz var. Bu yatılı olarak faaliyet gösterecek” dedi.

ÖĞRENCİLER LGS BAŞARI SIRASINA GÖRE ALINACAK

Yatılı Gençlik Merkezine alınacak öğrencileri LGS başarı sırasına göre belirleyeceklerini vurgulayan Aşgın, “Her yıl 25 öğrenci olacak şekilde 4 sene sonunda 100 öğrencimiz buradan faydalanıyor olacak. Hangi liseye gittiğine bakmayacağız. Burada kalacak öğrencilerimizin tüm masrafları bize ait olacak. En az 2 dil hedefimiz olacak. Bir batı dili, bir doğu dili eğitimi alacaklar. Hak eden öğrencilerimiz yaz sonlarında konuştukları dillerle ilgili ülkelere göndereceğiz. En iyi üniversiteleri kazanabilmeleri için biz tüm imkânları sağlayacağız.” dedi.

EN İYİ ÖĞRETMENLER DERS VERECEK

Hayata geçirecekleri Yatılı Gençlik Merkezi’nde Çorum’un akademi anlamda en iyi öğretmenlerinin ders vereceğini belirten Başkan Aşgın “Öğrencilerimizin özel dershanelere gitmelerine gerek kalmayacak. Gençlerimiz burada gerek akademik, gerekse manevi eğitimlerle en iyi şekilde yetişmiş olarak Türkiye'nin en iyi okullarına gidecekler. Bunun için Çorum Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Editör: Haber Merkezi