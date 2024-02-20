5 yıllık dönemde uyumla çalıştıklarını ifade eden Başkan Aşgın, tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ev sahipliğinde “Meclis Üyelerine Vefa” programı düzenlendi. AK Parti, CHP ve MHP’ meclis üyelerinin katıldığı programda meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Aşgın, siyasi parti farklılıklarına rağmen uyum içerisinde çalışmaların yapıldığı, birlik, beraberlik ve dostluğun hakim olduğu bir dönemi geride bıraktıklarını söyledi.



Çorum'un hayrına olacak her kararda birlikte hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Aşgın “Kararlarımızın önemli bir kısmı oy birliğiyle geçti. Zaman zaman farklı düşüncelerimiz de oldu. Ancak asla saygıda kusur etmeden, mümkün olduğunca gönül kırmadan, birbirimizi incitmeden, o farklı düşüncelerimizi de ifade edeceğimiz bir ortam içerisinde olduk. Fikirlerimizi, düşüncemizi açık yüreklilikle tüm gruplarımızın sözcüleri ifade ettiler. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni dönemde göreve devam edecek ve ayrılacak olan arkadaşlarımız olacak ancak bu gönül birlikteliği, bu muhabbet iklimi asla ayrılığa meydan vermeyecektir.” dedi.



Şaibeye ve dedikoduya bulaşmadan bu dönemi tamamlamanın onurunu yaşadıklarını belirten Başkan Aşgın “Bu onur ve şeref bizlere ve bizden sonra gelecek evlatlarımıza inşallah güzel bir miras olacak. Yeni dönemde devam edecek arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. İnşallah 2019-2024 dönemi nasıl verimli güzel bir dönem olmuşsa, 2024-2029 dönemi de çok verimli, güzel diyalogların oluştuğu, birlik beraberliğin, kardeşliğin en zirvede olduğu güzel bir dönem olacak.” dedi.

AK Parti Grup Başkanı Mustafa Tuzcu, CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz ve MHP Grup Başkanı Selim Güloğlu da konuşmalarında dostluk ve arkadaşlığın hakim olduğu, demokratik bir ortamda Çorum için birlikte çalıştıklarını belirterek, Başkan Aşgın’a ve meclis üyelerine teşekkür ettiler.



Başkan Aşgın toplantı sonunda 5 yıllık dönemde Çorum’a sağladıkları katkılardan dolayı meclis üyelerine teşekkür belgesi takdim etti. (Haber Merkezi)