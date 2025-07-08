15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Türk Dili- Edebiyatı Öğretmeni, Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Eğitim-Bir-Sen’in yıllarca Osmancık İlçe Başkanlığı görevini yürüten, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Osmancık Şube Başkanı Kazım Sekili (53) yakalandığı amansız hastalık nedeni ile vefat etmişti.

Osmancık Seki Köyü’nden gelme, Hürrem Akdağ Sekili’nin eşi olan Kazım Sekili’nin cenazesi de Osmancık Beylerçelebi Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Gemici Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bir program için gittiği ilçede Kazım Sekili’nin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Aşgın: “Mümin ve muvahhid olduğunu bildiğimiz, güzel insan Kazım Sekili’ye Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

Sekili ailesi de Başkan Aşgın’a nazik ziyareti için teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi