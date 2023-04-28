TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluğun en büyük adayı olan Çorum FK’nın 1. Lig’e yükselmek için verdiği mücadeleyi gündemde tutarak şehrimizin şampiyonluk havasına girmesini amaçlayan Çorum Belediyesi, Çorum FK’nın yanında olmaya devam ediyor. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Düzcespor maçında cezası nedeniyle seyircisinden mahrum mücadele edecek olan Çorum FK’ya destek için taraftara çağrıda bulundu.

Pazar günü saat 15.00’te Çorum’da oynanacak karşılaşmanın, şehir stadyumu otoparkında kurulacakları dev ekrandan yayınlanacağını duyuran Başkan Aşgın taraftarı stadyum otoparkına davet etti. Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Biz giremezsek sesimiz girer!” Çorum FK’yı yalnız bırakmayacağız.” diye konuştu.