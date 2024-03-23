31 Mart Yerel Seçimleri öncesi vatandaşlarla buluşmak üzere Çorum’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini heyecanla beklediklerini vurgulayan Başkan Aşgın, tüm Çorumluları 25 Mart Pazartesi günü saat 15.30’da Kadeş Barış Meydanı’ndaki mitinge davet etti.

Başkan Aşgın, “Cumhurbaşkanımızı Çorum’da ağırlayacak olmanın büyük bir heyecanını yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı ve Çorum Yüzyılı için 25 Mart’ta Kadeş Barış Meydanı’nda buluşuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan Büyük Çorum Mitingine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ