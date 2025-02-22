Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç, yeni kitabını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a hediye etti.

Başkan Aşgın’ı ziyaret ederek “Beşinci Raşit Halife Ömer bin Abdülaziz” isimli kitabı hakkında bilgi veren Erkoç, Halife Abdülaziz'in İslam dünyasının en adil ve başarılı liderlerinden biri olarak kabul edildiğini söyledi.

Aşgın da “Yazdığı eserlerle şehrimizin tarihine ışık tutan, Çorum'un kültür hayatının önemli isimlerinden Ethem Erkoç hocamız yeni kitabı "Beşinci Raşit Halife Ömer b. Abdülaziz"i hediye etti. Hocamıza ziyaretleri için teşekkür ediyor, sağlıklı ve hayırlı bir ömür diliyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ