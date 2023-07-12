12-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek seminerlerin ilk oturumu yapıldı. Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen semirin açılışına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. Başkan Aşgın yaptığı konuşmada, şehrin imar çalışmalarında afet risklerini gözeterek yürüttüklerini ifade etti. Başkan Aşgın “Hemşehrilerimizin malları ve canları bize emanettir. Bu bilinçler hareket etmek zorundayız. Eksik yapıtımız varsa bunları tamamlamak, az yaptığımız varsa bunları çoğaltmak hepimizin vazifesidir. Bu seminerler bunun için çok önemli.” dedi.

“AMACIMIZ, DOĞAL AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ ŞEHİR OLUŞTURMAK”

Çorum Belediyesi olarak hiçbir sorunu sümen altı yapmadıklarını, tüm teklifleri masaya yatırarak, samimiyetle çalıştıklarını ifade eden Başkan Aşgın kentsel dönüşüm konusunda yürüttükleri çalışmalardan söz etti. Başkan Aşgın “Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen öncesinde Mimar Sinan Mahallesi’nde çalışmalarımızı yapmış, özel sektör marifetiyle bir an önce dönüşümün sağlanması için maksimin katkıyı gerçekleştirmiştik. Yine Hasan Paşa Sokaklarda da aynı çalışmayı yapmıştık. Depreme yakalanmadan, bu felaketle yüzleşmeden riskli alanların kentsel dönüşümü sağlamayı amaçladık.” dedi. Bundan sonra da alacakları tüm kararlarda ve atacakları adımlarda halkın menfaatini düşünmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Aşgın “Amacımız doğal afetlere karşı dirençli şehir oluşturmak.” dedi.

“DERELERLE İLGİLİ CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPILDI”

Depremin yanı sıra diğer doğal afetler için de önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Aşgın “Bir yandan depreme karşı dirençli şehirler oluşturmak için çalışmamızı sürdürürken diğer yandan sel baskınlarına karşı da dirençli şehirler oluşturmalıyız. Bu konuyla ilgili dere ıslahlarıyla ilgili çok ciddi çalışmalarımız oldu. Eğer bu çalışmaları yapmamış olsaydık birçok ilde yaşanan sel felaketlerini bu yoğun yağışlarda bizde yaşamış olacaktık. Son birkaç yıldır yaptığımız çalışmalarla bu sürede en aza indirmiş olduk. Bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMELİYİZ”

Çorum’un depremle yüzleşme riski çok büyük olan iller arasında olduğunu hatırlatan Başkan Aşgın “ Rabbim afetlerden korusun, ama bu anlamda hepimiz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Mimarlar, mühendisler, müteahhitler, yapı denetim ekipleri olarak gereken önlemleri almalıyız.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın konuşmasının ardından seminere konuşmacı olarak katılan Prof.Dr. Ahmet Can Altunışık, depreme dayanıklı yapı tasarım ilkeleri, betonarme yapılar, çelik yapılar, güvenli yapıda mimari tasarımın rolü ve proje uygulamaları konusunda katılımcılara bilgi verdi.

13 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek ikinci seminerde ise Prof.Dr. Osman Sivrikaya arazi ve zemin incelemesi, yapıların temel tasarımı, dayanma yapıları, zeminlerin sıvılaşması, zeminlerin iyileştirme yöntemleri ve proje uygulamaları konularında sunum yapacak.