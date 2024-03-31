Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, eşi, çocukları, anne ve babası ile birlikte sandık başına gitti. Aşgın ailesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu’nda 1461 nolu sandıkta oy kullandı.

Seçimlerin şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Aşgın “Bizim duamız, en dürüst ve en ahlaklı bir şekilde, en güzel hizmetleri, en güzel belediyeciliği kim yapacaksa Allah ona nasip etsin.” dedi.

Başkan Aşgın ayrıca okulları tek tek gezerek sandık görevlileri ve vatandaşlarla sohbet etti.

Editör: Haber Merkezi