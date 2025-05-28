Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ın selamlama konuşması ile başlayacak toplantının 28 Mayıs 2025 tarihindeki ilk oturumunda, Başkanlık Divanı seçiminin ardından yoklama alınacak ve Genel Kurul Gündemi belirlenecek.

Yönetim Kurulu Durum Raporu ve Denetçiler Raporları okunduktan sonra Yönetim Kurulu’nun tekliflerine ilişkin sunum yapılacak. Akabinde ise üyeleri belirlenen İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonları çalışmalarına başlayacak.

Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a teklif olarak sunacağı gündem maddeleri arasında, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri’nin Genel Kurul çağrı ilanlarının resmî ilan kapsamında olduğuna ilişkin Genel Kurul Prensip Kararı alınması da yer alıyor.

Basın İlan Kurumu 33. Dönem 2. Genel Kurulu’nun 30 Mayıs 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek son oturumunda, komisyonların görüşleri doğrultusunda sunulan teklifler karara bağlanacak.

Editör: Haber Merkezi