Küratörlüğünü Mustafa Adnan Kocaoğlu’nun yaptığı “İz ve Yüzey” isimli Karma Resim Sergisi Mersin Deniz Müzesi Sergi salonunda açıldı.

Açılışa CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Sanatla büyüyen, estetikle güçlenen bir Mersin için emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Küratör Mustafa Adnan Kocaoğlu ise yaptığı konuşmada Rubi Sanat Merkezi kursiyerlerinin yaptığı ve 40 eserin yer aldığı resim sergisinde geleneksel sanat eserlerinden çok günümüze özgü kavramsal niteliğe sahip çalışmalar olduğunu, bu yıl üretilen 5 aylık bir çalışmanın ürünü eserlerin bu sergide yer aldığını ifade etti.

Arzu Özden, Ayla Kutlu, Canan Akpolat Öğütlü, Fatma Çepikkurt, Fatma Hekimoğlu, Funda Darıcı, Gönül Antmen, Hatice Kümet, Hatice Orta, Kadime Keçeci, Pınar Yüzükçü, Ramiye Koç, Recep Leygara, Sevinç Özbeyli, Tanem Ertürk, Yeliz Yılmazkaya, Zehra Burcu Ergün, Zehra Serhan Yaşa, Zeynep Çakıroğlu ve Zuhal Alakoç’un eserlerinin yer aldığı sergi bu akşama kadar açık kalacak.