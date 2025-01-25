Basın İlan Kurumu 33. Dönem Genel Kurulu’nda görev alacak Anadolu Gazete Sahipleri ve İnternet Haber Sitesi Sahipleri Temsilcilerinin belirlendiği seçimler Ankara’daki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Seçimlerin açılışında konuşan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Meclis’te 2022 yılında yapılan düzenleme ile süreli yayın kapsamına alınan internet haber sitelerini temsil edecek iki üyenin ilk kez seçileceğini belirterek, “Anadolu’nun sesi çok daha gür çıkacak. Genel Kurulumuz hem nitelik, hem de sayı yönünden büyüyerek Basın, Hükümet ve Tarafsızlar gruplarının 14’er üyeyle eşit şekilde temsil edildiği toplam 42 üyesiyle faaliyetlerini sürdürecek” dedi.

“LÜTFEN ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN”

Resmi ilanların her geçen yıl adeta kar yığını gibi erimesinin basının önündeki en büyük tehlike olarak herkesi kara kara düşündürdüğünü ifade eden Genel Müdür Erkılınç, “Lütfen elinizi taşın altına koyun ve her ne sebeple olursa olsun yasal zorunluluğa rağmen çeşitli yöntemlerle yayımlatılmak istenmeyen ve yayım zorunluluğu kaldırılmak istenen ilanların peşine düşün. Samimiyetle ifade etmek isterim ki bu mesele Kurumumuzun tek başına verebileceği mücadelenin ötesine çoktan geçmiştir” uyarısında bulundu.

HEDEF 5 MİLYAR LİRALIK RESMİ İLAN VE REKLAM

2025 yılında 5 milyar Liralık resmî ilan ve reklam hedefine basının da desteğiyle ulaşmaya, hatta geçmeye çalışacaklarının altını çizen Genel Müdür Erkılınç, seçimlere hoşgörünün, nezaketin ve sağduyunun hâkim olması temennisiyle tüm adaylara başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

YENİ TEMSİLCİLER BELLİ OLDU

Erkılınç’ın konuşmasının ardından divan heyetleri oluşturulurken, adayların delegelere hitaben yaptıkları konuşma sonrasında seçimlere geçildi.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yapılan sayım sonucunda; Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri seçimlerinde kullanılan toplam 1591 oyun 302’sini alan Tahir Gülebak, 287’sini alan Erdoğan Erişen ve 284’ünü alan Mehmet Ergün, 2025-2027 yılları arasında Anadolu gazetelerini temsilen görev yapacak isimler oldu.

İnternet Haber Sitesi Sahipleri Temsilcileri seçiminde ise kullanılan toplam 540 oyun 153’ünü alan Kürşat Tuncel ile 151’ini alan Hürmüz Seda Köktener, internet haber sitelerini temsil etmeye hak kazandı.