AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türk basın hayatında önemli dönüm noktasını teşkil eden basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz gününün “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlandığını ifade eden Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir” dedi.

Oğuzhan Kaya yayımladığı mesajında daha sonra şu ifadeleri kullandı:

“Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde yeni iletişim araçları artarken, toplumun doğru bilgilendirilerek bilinçlendirilmesi, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumlulukları üstlenen basın, meslek ilkelerini ve etiğini gözetmeli, kişilik haklarına ve özel hayatın gizliliğine saygı göstermeli, doğru olmayan haberlerden kaçınmalıdır. Görevlerini bu anlayışla yürüten değerli basın mensuplarımız, her türlü övgü ve takdiri hak etmektedirler.

İlimizde de kamuoyunu aydınlatıcı bir görev üstlenen basın kuruluşlarının, aynı bilinç ve görev anlayışı içerisinde, Çorum'un sosyoekonomik ve kültürel yönden kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; 24 Temmuz Basın Bayramı’nın 117. yıldönümünde, hayatını kaybeden tüm basın mensuplarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ