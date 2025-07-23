Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının toplumdaki rolüne ve basın özgürlüğünün önemine dikkat çekti.

Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, bu özel günün yalnızca bir kutlama değil; aynı zamanda basının toplumsal sorumluluğunun, doğru ve tarafsız haberciliğin öneminin yeniden hatırlanması için bir fırsat olduğu belirtildi.

Açıklamada, Basın Bayramı’nın tarihçesine de yer verildi. 24 Temmuz 1908’in, Osmanlı’da II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte sansürün kaldırıldığı ve basının özgürleştiği bir dönüm noktası olduğu vurgulandı. Bu gelişme, gazeteciler tarafından “Basın Bayramı” olarak ilan edilmiş ve Türkiye’de basın özgürlüğü adına atılan ilk adımlardan biri olarak kabul edilmiştir.

“BASIN, DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞIDIR”

Demokratik bir toplumda basın özgürlüğünün hayati önemde olduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşların doğru bilgiye erişme hakkının ancak bağımsız ve tarafsız bir medya aracılığıyla mümkün olabileceği vurgulandı. Özellikle sağlık gibi hassas alanlarda bilgi kirliliğinin ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekilerek, “Eczacılar olarak doğru bilgiye erişimin toplum sağlığı açısından taşıdığı önemin bilincindeyiz. Bu noktada güvenilir habercilik yapan basın mensuplarımızın değerini her zaman takdir ediyoruz” denildi.

YEREL BASININ ROLÜ UNUTULMADI

Çorum Eczacı Odası açıklamasında yerel basının da ayrı bir yere sahip olduğu belirtilerek, “Çorum'umuzda yaşanan gelişmeleri, yerel sorunları, başarıları ve kültürel etkinlikleri bizlere aktaran yerel gazetelerimiz, radyolarımız, televizyonlarımız ve dijital platformlarımız; toplumsal dayanışmanın ve bilincin artırılmasında kilit rol oynar. Yerel basın, halkın sesi olmakla kalmaz, aynı zamanda yerel yönetimler ile vatandaşlar arasında köprü görevi görerek şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanmasına da katkıda bulunur” denildi.

Açıklama, şu mesajla son buldu:

“Mesleğini özveriyle sürdüren tüm gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor; doğru, tarafsız ve etik değerlere bağlı habercilik anlayışlarıyla kamuoyunu bilgilendirme görevlerini başarıyla sürdürebilmelerini diliyoruz. Basınımızın her zaman daha aydınlık bir geleceğe yürümesini temenni ediyoruz.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ