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Bahçelievler Mahallesi Yeşilyurt 4. ve 5. sokaklar arasında bulunan çocuk parkında toplanan onlarca köpek, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatıyor.

Akşam saatlerinde sokağa çıkmaktan korkar hale geldiklerini belirten mahalle sakinleri, yetkili makamlardan soruna bir çözüm bulmalarını istediler.

Oyun parkına çocuklarını götüremediklerini kaydeden mahalle sakinleri, özellikle akşam saatlerinde ciddi anlamda sorun yaşadıklarını dile getirerek, “Çocuklarımızla yürüyemiyoruz. Arabamızı park edip hemen apartman içine giriyoruz. Hayvanlar elbette dostlarımız ancak bunlar grup halinde gezdikleri için farklı davranıyor” diye konuştu.