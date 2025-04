Türk Dünyasının “Başbuğ”u merhum Alparslan Türkeş’in milletimizin takdir ve taltifine hak kazanmış müstesna bir dava ve siyaset insanı olduğunu belirten MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, “Fani hayatını, faziletli gönlüyle ülkesine, milletine ve ülkülerine adamış, ülkenin çetin ve zorlu dönemlerinde taviz ve teslimiyete düşmeyen sağlam bir duruş sergileyerek haklı mücadelesine, haysiyetli fikirlerine tam anlamıyla sahip çıkmıştır” dedi.

Merhum Türkeş’in tehlikeler karşısında sarsılmayan, tehditlere karşı zaaf göstermeyen bir şuurla, milli ve manevi değerleri rehber edinerek Türk siyasetini, tarih ve kültür perspektifinden kavramayı başardığını da hatırlatan MHP İl Başkanı Çıplak, yayınladığı mesajda; “Merhum Başbuğumuzun mirası, Türk milliyetçiliği ve MHP’nin son 56 yıldır varlık sebebi ve mücadelesinin temelini atmıştır. Türk milletinin bekasını koruma sorumluluğu, geçmişten geleceğe taşınan mukaddes bir emanet olup, her neslin bir sonraki nesle devretmesi gereken bir ecdad yadigarıdır.

Bu sorumluluk, Başbuğumuz’un "Emanet olunan davayı kucakladım. Hiç arkama bakmadan, tereddütsüz, hiçbir şeye aldırmadan yürüyorum." sözleriyle özdeşleşmiş ve Türk milliyetçiliğinin mücadelesinin sürekliliğini simgelemiştir. Başbuğ Alparslan Türkeş, geçmişi analiz ederken, geleceğin ilkelerini belirlerken Milliyetçi Ülkücü Hareket’i ihanetlere karşı dikkatli, hilelere karşı uyanık, bozgunlara karşı tedbirli, ayrılıklara karşı birleşmeye çağıran bir duruşla şekillendirmiştir. Bu ilkeler, her zaman Türk milletinin ve ülkenin gücünü pekiştiren unsurlar olmuştur. Başbuğumuz’un izinden yürüyen MHP, her türlü çürümeye karşı özüne dönme azmini, zillete karşı da milletin yanında olma kararlılığını gösterecektir.

1969 yılında kurulan MHP, milliyetçiliği yalnızca bir aydın hareketi olmaktan çıkarıp Anadolu’nun gönlünde bir halk hareketine dönüştürmüştür. Türk milletinin ve devletinin her alandaki temel sorunlarına düşünsel çözüm önerileri getirmiştir. 1980 sonrası kesintiye uğrayan siyasi hareketimiz, kurucusu Başbuğumuz ile tekrar toparlanmış, Türk milliyetçiliği onun ve dava arkadaşlarının kılavuzluğunda yeniden yola çıkmıştır.

Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş, hiçbir menfaat vaadine aldanmamış, satanlardan, korkanlardan, yorulanlardan uzak durmuş ve her zorlukta davasından sapmamıştır. Onun kararlı duruşu, MHP’nin kurucu liderliğini onurla sahiplenmesini sağlamıştır. O, yalnızca bir lider değil, inancı ve davasına sıkı sıkıya bağlı bir gönül adamıydı. Türkiye’nin en çalkantılı yıllarında, milletin istikrarını ve ümidiyle çevresine ışık tutmuş, davamızın izlediği yolu daha da sağlamlaştırmıştır” dedi.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, vefat yıldönümünde başta merhum Alparslan Türkeş olmak üzere şehitlerimizi, kahraman ecdadımızı, merhum ülküdaşlarını anarak Türk milletinin mücadelesinin her zaman bu değerler uğruna devam edeceğini sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ