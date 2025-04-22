Vakıf 19’un, Türk-Japon Vakfı ile ortaklaşa bu yıl dördüncüsünü düzenlediği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve TRT tarafından da desteklenen Dünya Hitit Günü etkinlikleri, bir kez daha başarıyla sona erdi.

Türk-Japon Vakfı’nın Or-An Şehri’ndeki kültür merkezinde düzenlenen etkinliklerin son gününde, konferans veren akademisyenlere ve Plastik Sanatlar Sergisi’ne katılan sanatçılara teşekkür plaket ve belgeleri verildi.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, etkinliklerin Çorum’u ve Hitit uygarlığını tanıtma adına verimli geçtiğine inandığını belirterek, katkı sunan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.