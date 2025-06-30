Gerçekleşen buluşmada, Çorum iş dünyasının finansmana erişimi, KOBİ destekleri ve sanayicilerin beklentileri gibi önemli başlıklar masaya yatırıldı.

Ankara'da gerçekleşen görüşme, karşılıklı istişare ve iş birliği olanaklarının değerlendirilmesine sahne oldu. Çetin Başaranhıncal, Halkbank’ın üretimi ve istihdamı destekleme yönündeki çalışmalarından dolayı Osman Arslan’a teşekkür ederek, özellikle reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni modellerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Çetin Başaranhıncal, görüşmede Çorum’daki KOBİ'lerin ve sanayi kuruluşlarının karşılaştığı güncel finansal zorlukları dile getirirken, Halkbank'ın sahadaki ihtiyaçlara uygun daha kapsayıcı kredi ve destek paketleri oluşturmasının önemini vurguladı. Ayrıca yatırım teşvikleri, düşük faizli işletme kredileri ve dijital bankacılık altyapılarının geliştirilmesi gibi konular da gündeme geldi.

Halkbank Genel Müdürü hemşehrimiz Osman Arslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bankanın KOBİ’lerin ve yerel üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Arslan, Çorum’un üretim potansiyelini ve ihracat odaklı sanayi yapısını yakından takip ettiklerini, bu çerçevede finansal çözümler sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyaret sonunda, taraflar Çorum iş dünyası ile Halkbank arasında daha güçlü bir iletişim köprüsü kurma konusunda mutabık kaldı.

Bu ziyaretin, önümüzdeki dönemde Çorumlu iş insanlarına yönelik yeni finansal desteklerin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor.

Muhabir: Haber Merkezi