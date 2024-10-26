Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Hekim, Gold Force Barut Fabrikasını ziyaret ederek, Genel Müdür Mehmet Tök’ten fabrika hakkında bilgi aldı.
Mehmet Hekim, “Türkiye’nin en büyük barut fabrikası Çorum’da açılıyor. Bölgemizin ateş çemberine döndüğü bugünlerde son derece yerinde ve stratejik bir yatırım. Tasarımından tüm bileşenlerine kadar yerli ve milli imkanlarla kurulan tesiste üretim başladı. Ziyaret ettik, yöneticiler tarafından bilgilendirildik. Gurur duyduk, emeği geçenleri kutluyorum.” dedi.

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Editör: HABER MERKEZİ