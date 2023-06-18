Çorum Barosu tarafından bu yıl 15.kez düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası’nda heyecan sona erdi. 10 takımın katılımı ile start alan turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Doğan Halı Saha’da oynanan final maçında Marjinaller ile Beylerbeyi takımları karşı karşıya geldi. Ersoy Aksoy’un düdük çaldığı maça futbolcu aileleri de yoğun ilgi gösterdi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı Marjinaller takımı Özkan Yandım ve Furkan Çalıkuşu’nun golleri ile 10-3 kazandı. Beylerbeyi takımının golleri ise Engin (2) ve Emre’den geldi.

Maçın ardından düzenlenen kupa törenine Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, turnuvada mücadele eden tüm sporcular ve aileleri katıldı. Baro Başkanı Turan Kalıpcı kupa takdimi öncesi yaptığı konuşmada turnuvada mücadele eden tüm takımlara göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ederken, şampiyon olan Marjinaller takımının hakkıyla şampiyon olduğunu söyleyerek tebrik ederek dereceye giren takımlar kupaları takdim edildi.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI ADALET 19’UN OLDU

Final maçı öncesi Adalet 19 ile Çorum Adliyesi takımları arasında üçüncülük maçı oynandı.

Yine Doğan Halı Saha’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken, ikinci yarı ise oyuna ağırlığını koyan Adalet 19 takımı rakibini 4-3 mağlup etti. Adalet 19’un golleri Furkan, Fatih Gürkan ve Osman Buğra’dan gelirken, Çorum Adliyesi takımının gollerini ise Halil İbrahim ve Yunus Emre kaydetti.

ERSOY AKSOY’A PLAKET

Çorum amatör futbolunun renkli simalarından Ersoy Aksoy’a Çorum Barosu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Çorum Barosu tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvasında hakem olarak görev yapan Ersoy Aksoy ödül töreninde unutulmadı. Baro Başkanı Turan Kalıpcı Aksoy’a efendiliği ve tarafsız yönetimi nedeniyle teşekkür plaketi verdi.

EN CENTİLMEN TAKIM DENETİM SERBESTLİK

Yaklaşık 1 ay süren turnuva sonunda en centilmen takım Denetim Serbestlik takımı oldu.

Turnuva boyunca rakiplerine göre daha az kart gören ve kaybedilen her maç sonrası rakiplerini tek tek tebrik ederek turnuva komitesinin gönlünü fetheden Denetim Serbestlik takımı komite tarafından en centilmen takım seçildi.

GOL KRALLIĞI ÖDÜLÜ ÖZKAN YANDIM’IN

Çorum Barosu tarafından düzenlenen turnuvada gol krallığı ödülü 8 golle şampiyon olan Marjinaller takımından Özkan Yandım’a gitti.

Takımının şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olan Özkan Yandım attığı 8 golün yanı sıra yaptığı asistlerle turnuvaya damga vuran isim oldu. Yandım’a gol krallığı ödülünü Baro Başkanı Turan Kalıpcı takdim etti.