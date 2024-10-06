Çorum Barosu’nun Olağan Genel Kurulu, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Mevcut Başkan Turan Kalıpcı ile Ercan Daşdan’ın yarıştığı Baro Genel Kurulu, çoğunluğun sağlanmasının ardından başladı ve organ seçimleri ise Pazar günü gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan heyeti oluşturuldu. Divan Başkanlığı’nı Av. Haşim Ahlatcı, üyeliklerini ise Av. Feyza Akçakaya, Av. Yavuz Bahadır Buğdaylı ve Av. Berkay Furkan Dolu’nun üstlendiği Genel Kurul’da adaylardan Av. Ercan Daşdan, kürsüye çıkarak neden aday olduğunu ve seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri aktardı. Ardından konuşma yapan mevcut Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı ise Çorum Barosu’nun son iki yılda gerçekleştirdiği faaliyetleri katılımcılarla paylaştı.



Genel Kurul’da Av. Turan Kalıpcı 302 oy ile yeniden Baro Başkanı seçilirken, Yönetim Kurulu ise Filiz Gözübüyüklü, Avni Zafer Yamaner, Can Arslan Kayalar, Bekir Çetin, Tuğrul Damar, Gamze Gizem Abuhanoğlu, Feyza Doğan, Özgenur Koyuncu, Abdulbaki Kartancı ve Burçak Taşdemir Kutu’dan oluştu.

Baro Disiplin Kurulu’na Adem İşli, Elif Canbolat Göktepe, Özlem Oral, Yunus Emre Özdemir, Kübra Kazancı Tosun, Adem Oğuzhan Kaya, Cengiz Ayvaz ve Buket Tuncel Doğan seçilirken, Türkiye Barolar Birliği Delegeliğine ise Neslihan Boyabatlı, Ekrem Sülük ve Vahap Uz seçildi.