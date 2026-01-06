Pazar günü Çorum’un Hürriyet Meydanı’ndan canlı olarak Halk TV ekranına gelen “Görkemli Hatıralar” programı, Hitit başkenti Hattuşa’nın ve bu toprakların “barışın ve kadın-erkek eşitliğinin başkenti” vurgusuyla çok önemli bir tanıtım işlevi gördü.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın çabalarıyla gerçekleşen programda, Şapinuva Kazı Başkanı Dr. Öğr.Üyesi Önder İpek, Hitit uygarlığı hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Çorum’un diğer tarihi değerlerinin ve yemeklerinin tanıtımı, meydana toplanan binlerce Çorumlu’nun yanısıra, ülke çapında milyonlarca kişi tarafından da izlendi.