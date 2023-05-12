Futbol Federasyonu tarafından yaz döneminde açılacak kurslar doğrultusunda Çorum FK U 16 takımında görev yapan teknik direktör Barış Kılıç 19 Mayıs’ta Online olarak yapılacak olan ve üç gün sürecek kursa katılacak. Barış Kılıç geçen yıl Çorum FK U 15 takımı ile Bölgesel Gelişim Liginde Türkiye dördüncüsü olmuştu.

Bu kurs sonunda Futbol Federasyonu Eğitim Departmanı tarafından tarihi ve yeri önümüzdeki günlerde açıklanacak iki etaplı kursa katılacak olan Barış Kılıç başarılı olması halinde Süper Lig’de bile görev yapabileceği Atletik Performans Uzmanlık belgesini almaya hak kazanacak.

(Bülent USLU)