Alper Pamir’in başkanlığındaki ekip, Çevre Haftası kapsamında Yenihayat Barajı’na dalış yaparak dip temizliği gerçekleştirdi.

Çorum İHH SAR Arama Kurtarma Başkanı Alper Pamir, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, “Başta tüm kahraman şehitlerimiz, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Filistin şehitlerine ithafen Yenihayat Barajı’nda dalış yaparak dip temizliği gerçekleştirdik. 1 saatlik sualtı çalışmamızda yaklaşık 200 kg çöp topladık. Ekolojik sistemin devamı adına sularımıza atılan her türlü yabancı cismin sualtı yaşam sistemine zarar verdiği için vatandaşların bu konu da daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.



Çorum İHH SAR Arama Kurtarma Başkanı Alper Pamir, faaliyetlerine destek olan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a da teşekkür etti.

Etkinliğe Çorum İHH sualtı ekibinden sualtı eğitmeni Mehmet Ünver de katıldı.