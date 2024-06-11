Filografi sanatı ile hazırlanan eserlerden oluşan sergi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın katıldığı törenle açıldı.

Engelli Eğitim Merkezi öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı el sanatları sergisi, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde Çorum halkının beğenisine sunuldu. Serginin açılış kurdelesini Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kesti. Başkan Aşgın, sergiyi hazırlayan öğrencilere ve engelli eğitim merkezi öğretmenlerine teşekkür etti.



Erhan Ayhan ve İsa Aksoy isimli kursiyerlerin Filografi sanatı ile hazırladığı ve 65 eserin yer aldığı sergi davetlilerin beğenisini topladı.

Engelli Eğitim Merkezi El Sanatları Öğretmeni Neslihan Gökşen, “Filografi sanatı, tasarlanmış bir motif ya da desenin, ahşap malzeme üzerine çiviyle çakılması ve arasından çeşitli renklerde iplik veya teller geçirilmesi ile oluşturulan bir el sanattır. Bu sergimiz tamamen öğrencilerimizin kendi tasarımları ve ürünlerinden oluşuyor” dedi.