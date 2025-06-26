Sıklık Tabiat Parkı’ndan başlayarak, Çorumlu Obası’nda son bulan yürüyüş, doğa ve aile bağlarını bir araya getirdi. Doğa yürüyüşüne, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başta olmak üzere okul müdürleri, yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Cemil Çağlar, yürüyüş boyunca katılımcılara eşlik ederek sağlıklı yaşam, çevre bilinci ve aile içi iletişimin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verdi.

Etkinliğe, Çorum’daki Adnan Menderes İlkokulu, Bahçelievler İlkokulu, Ubeydi Gazi İlkokulu, Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu ve Hacı Bektaş Veli Ortaokulu öğrenci ve velileri katıldı. Yürüyüşte öğrenci, öğretmen ve veliler hem doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı hem de eğitimin sadece sınıf ortamlarında değil, açık hava ve sosyal etkinliklerle de desteklenmesi gerektiği yönünde örnek bir çalışmaya imza attı.

“Ailemle Birlikte Sağlıklı Adımlar, Mutlu Yürekler” sloganıyla düzenlenen yürüyüş, çocukların hem fiziksel aktivite yapmasına hem de aileleriyle kaliteli zaman geçirmelerine olanak tanıdı. Yürüyüş süresince öğrenciler arasında çeşitli doğa gözlemleri ve çevre bilinciyle ilgili mini etkinlikler de gerçekleştirildi. Katılımcılar, doğal yaşam alanlarının korunmasının önemi konusunda da bilgilendirildi.

Yürüyüşün son noktası olan Çorumlu Obası’nda katılımcılar için küçük ikramlar ve sosyal etkinlikler düzenlendi. Aileler ve öğrenciler, doğanın kucağında unutulmaz bir gün geçirirken, veliler de okul-veli iş birliğinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözlemledi.

ÇAĞLAR: “EĞİTİMİN TEMELİ

SAĞLIKLI MUTLU BİREYLER”

Etkinlik sonrası kısa bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, şunları kaydetti: “Eğitim sadece akademik başarıdan ibaret değildir. Aile içi iletişimi güçlendiren, sağlıklı bireyler yetiştiren bu tür faaliyetler, yeni eğitim modelimizin en önemli yapı taşlarından biridir. 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlediğimiz bu yürüyüş, eğitimde toplumsal bağları güçlendirmek adına önemli bir adımdır.”

Muhabir: Haber Merkezi