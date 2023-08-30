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Lösemi tedavisi gören Mustafa Ercan'ın bir süredir yoğun bakımda olduğu ve dün entübe edildiği öğrenildi.

Ferhan Ercan'ın eşi, Özlem Ercan Çakmak'ın babası, Artvin Arhavi'den eczacı Ali Can Çakmak'ın kayınpederi olan Mustafa Ercan'ın cenazesi, yarın saat 11.00'de Eğitim Araştırma Hastanesi'nden alınarak Akşemseddin Camii'nde getirilecek, ögle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.