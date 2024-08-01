Mova City Gayrimenkul tarafından Karabeyoğlu İnşaat güvencesi ile başlatılan dev kampanya ile herkese ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Alnında güvenin simgesi haline gelmiş olan Mova City, Adliye Sarayı yakınında, Baro binası yanında, şehrin en merkezi lokasyonunda bulunan daireler için hayal bile edilemeyecek bir kampanyaya imza atıyor.

Projenin detayları hakkında bilgi veren Mova City Gayrimenkul Yetkilisi Hasan Kiraz , dairelerin satışında, yarısı peşin, kalan yarısı için de banka kredisine başvurulmadan 18 ay elden taksit imkânı sunduklarını söyledi. Vadelendirmenin hem TL olacağını, hem de kesinlikle faiz uygulanmadan yapılacağını belirten Hasan Kiraz, “Hemşehrilerimize, banka kredisi ile uğraşmadan faizsiz ev sahibi olmanızın yolunu açıyoruz.” dedi.