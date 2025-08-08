Fatih Softa, “Esnafın parası hesabında ama kullanamıyor. Bloke edilen para borçtan düşülmediği için faiz işlemeye devam ediyor. Çekini ödeyemeyen, maaşını veremeyen esnaf her geçen gün iflasın eşiğine sürükleniyor. Vergi toplamanın yolu, üreteni tamamen kilitlemek değildir” dedi.

Gelecek Partisi İl Başkanı Softa, yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“HESAPLARIN BLOKE EDİLMESİ ESNAFIN ELİNİ-KOLUNU BAĞLIYOR”

“Gelecek Partisi olarak bir kez daha uyarıyoruz: Son günlerde çok sayıda esnafımız, banka hesaplarına konulan hacizler nedeniyle ciddi mağduriyet yaşıyor. Üstelik en büyük sorun; hesaplara bloke konulmasına rağmen bu paralara el konulmuyor ve vergi borcundan da düşülmüyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ

Bu yanlış uygulama esnafın elini kolunu bağlıyor. Parası hesabında ama kullanamıyor. Bloke edilen para borçtan düşülmediği için faiz işlemeye devam ediyor. Çekini ödeyemeyen, maaşını veremeyen esnaf her geçen gün iflasın eşiğine sürükleniyor.“VERGİ TOPLAMANIN YOLU, ÜRETENİ KİLİTLEMEK DEĞİL”Vergi toplamanın yolu, üreteni tamamen kilitlemek değildir. Bu uygulama esnafımızı, üretimi ve ticareti durma noktasına getirmiştir. Çağrımız nettir: Ekonominin bel kemiği olan esnafımıza karşı adil olmayan bu uygulamaya son verin. Haciz konulan paralar hemen borçtan düşülmeli, esnafın mağduriyeti giderilmelidir. Biz, esnafımızın ve üreticimizin yanındayız. Hukukun, adaletin ve sağduyunun bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz.”