Arca Çorum FK, Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor’la 3 Nisan Cuma günü, sahasında oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürdü.

Teknik direktör Uğur Uçar nezaretinde, tesislerde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı ve 5’e 2 ile devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman dar alan oyunlarının ardından kaleli oyunla sona erdi.

UÇAR AÇIKLAMA YAPACAK

Arca Çorum FK, bugün saat 16.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Antrenman öncesinde teknik direktör Uğur Uçar ve iki futbolcu basın mensuplarına açıklamalarda bulunacaklar.