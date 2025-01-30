Ahlatcı Çorum FK, 31 Ocak Cuma günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 22.haftanın açılış maçında konuk edeceği Bandırmaspor’la tarihinde resmi olarak beşinci kez karşılaşacak. Geride kalan 4 maçta Çorum temsilcisinin üstünlüğü bulunuyor.

TEK GALİBİYET ÇORUM’UN

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK ile Bandırmaspor bugüne kadar 1’i Ziraat Türkiye Kupası’nda, 3’ü ise Trendyol 1.Lig’de olmak üzere 4 kez karşılaştı.

İki takım ilk kez 2017-2018 Sezonun Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçında karşılaştı. 19 Eylül 2017’de, Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanan maçı 55.dakikada Mert Sarı’nın attığı golle Ahlatcı Çorum FK 1-0 kazandı.

SON 3 MAÇ BERABERE

İki takım, ligde ise 3 kez karşılaştı. Bu 3 maçta da taraflar birbirlerine gol atma başarısı gösteremediler ve maçlar 0-0’lık eşitliklerle sona erdi.

Ahlatcı Çorum FK, Balıkesir temsilcisiyle oynadığı 4 maçta 1 gol atarken, kalesinde henüz gol görmedi.